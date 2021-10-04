Не хуже Порошенко. На Украине назвали финансовые аферы Зеленского «нормой»

Авторы расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers) утверждают, что в 2019 году за две недели до президентских выборов Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру.

В Германии или США это посчитали бы преступлением, а на Украине «так делают все», заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Увел от налогов однозначно. Понимаете, в чем специфика, на Украине это все делают, Порошенко то же самое делал, Ющенко не так, Ющенко еще больше. С точки зрения мировых финансов, это преступление, такое делать нельзя. Нельзя делать в США, нельзя делать в Германии, можно делать на Украине. К сожалению, это еще раз подтверждает, что, несмотря на то, что фамилия президента уже не Порошенко, ничего не поменялось, все, как и раньше», - отметил Охрименко.

По его словам, эта ситуация никак не ударит по репутации украинского президента, потому что в стране «сформировался такой образ жизни».

«Это никак не ударит по Зеленскому и его окружению. Вы помните публикации про офшоры Порошенко? Там говорили тогда про импичмент, все закончилось ничем. На Украине сформировался такой образ жизни, когда уже нельзя удивить ничем. Все, когда идут на выборы, много чего говорят, заявляют. Просто подтвердилось, что все лозунги предвыборные – это не более чем слова», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что бывший украинский президент Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм для совершения сделок на десятки миллионов долларов, в том числе по приобретению дорогой мебели для своего дома и произведений искусства, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Среди приобретенных произведений искусства - картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон».

