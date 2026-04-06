«Не хотела публичности»: Поклонская объяснила молчание после начала СВО
Бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, что ушла в прокуратуру после полугода работы в Россотрудничестве, потому что после начала СВО не хотела публичности: работа в надзорном ведомстве не предполагает публичных высказываний.
По признанию Поклонской, ей «надо было уйти в себя, в режим энергосбережения»: конфликт на Украине она восприняла болезненно.
«Старалась не участвовать в политических, пропагандистских моментах, для меня это было очень трудно в плане ситуации между Россией и Украиной. Это две мои родные страны, я люблю и ту, и другую. Я не буду участвовать в разжигании межнациональной розни, ненависти. Я русскоязычная украинка. И я не представляю, как один на другого… Просто разжигать ненависть? Если твоя работа публичная, ты должна принимать ту или иную сторону, а я не хочу», - сообщила Поклонская в интервью, опубликованной на канале «Осторожно, Собчак».
Она также раскрыла, что сейчас считает себя нерелигиозным человеком и интересуется язычеством, а сменила имя на Радведу по соображениям безопасности. По словам бывшего прокурора, это было сделано, чтобы при поездках по России и в другие новые регионы с использованием паспортных данных не привлекать к себе внимание «украинских радикалов» и тех, кто за ней следит. Поклонская поделилась, что недоброжелатели даже закладывали взрывчатку там, где она живёт.
Поклонская была назначена советником генпрокурора России в июне 2024 года.
