Экс-депутат Рады: Пристайко не станет самой большой ошибкой Зеленского
Экс-депутат Верховной рады в эфире НСН заочно поспорил с бывшей коллегой, заявившей, что Москва не будет разговаривать с новым и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман в интервью телеканалу «112» заявила, что президент страны Владимир Зеленский совершил ошибку, выбрав на пост главы МИД Вадим Пристайко. По ее мнению, с ним, как с откровенно прозападным дипломатом, Москва разговаривать попросту не будет. Сам Пристайко, едва вступив в должность, назвал Россию «агрессором».
С бывшей коллегой в эфире НСН не согласился другой экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Он заявил, что Пристайко настроен против России не больше, чем сам Зеленский.
«Было бы странно, если бы вся украинская власть была готова разговаривать с Москвой, а один Пристайко – нет. У нас нет, к большому сожалению, не сформирована власть, которая готова вести полноценный диалог и в двухстороннем порядке урегулировать проблемы, возникшие между Украиной и Россией. Я тоже считаю, что Пристайко чрезмерно прозападный политик. Но и вся украинская власть чрезвычайно прозападная. Ничего удивительного в этом назначении для меня лично нет», - сказал он.
Экс-парламентарий добавил, что министр иностранных дел, как правило, не самостоятельная фигура.
«Министр иностранных дел – фигура больше техническая. Это, в целом, вопрос президента, его команды, окружения – какую позицию они будут занимать во внешней политике. Это позиция власти Зеленского. И Минск, тоже, не просто самодурство Кучмы, как пытаются преподнести. Они едут туда с директивами, их выполняют. Пытаться оправдать их в чем-то в духе «царь хороший – бояре виноваты», конечно, можно, но все понимают, что это не так», - заключил Килинкаров.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма в Минске отказался подписаться от имени Украины под так называемой формулой Штайнмайера. Документ предполагал предоставление Донбассу особого статуса, проведение выборов в регионе и амнистию ополченцев.
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