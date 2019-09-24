Экс-депутат Рады: Пристайко не станет самой большой ошибкой Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман в интервью телеканалу «112» заявила, что президент страны Владимир Зеленский совершил ошибку, выбрав на пост главы МИД Вадим Пристайко. По ее мнению, с ним, как с откровенно прозападным дипломатом, Москва разговаривать попросту не будет. Сам Пристайко, едва вступив в должность, назвал Россию «агрессором».

С бывшей коллегой в эфире НСН не согласился другой экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Он заявил, что Пристайко настроен против России не больше, чем сам Зеленский.

«Было бы странно, если бы вся украинская власть была готова разговаривать с Москвой, а один Пристайко – нет. У нас нет, к большому сожалению, не сформирована власть, которая готова вести полноценный диалог и в двухстороннем порядке урегулировать проблемы, возникшие между Украиной и Россией. Я тоже считаю, что Пристайко чрезмерно прозападный политик. Но и вся украинская власть чрезвычайно прозападная. Ничего удивительного в этом назначении для меня лично нет», - сказал он.