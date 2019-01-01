Не грузин и не мужчина. Тбилисцы об оскорбившем Путина телеведущем
Скандальное выступление телеведущего Георгия Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина всколыхнуло всю республику. В Тбилиси толпа граждан собралась перед офисом телеканала с требованием его закрытия и начала прокурорского расследования.
Грузинские соцсети также полнятся гневными комментариями в адрес Габунии и «Рустави 2». Собравшиеся у офиса телеканала назвали журналиста провокатором.
«Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились! Мало нам запрета на авиасообщение между двумя странами, так теперь еще и оскорблять друг друга начнем!» — приводит РИА ФАН слова одной из жительниц Тбилиси.
«Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей. Это – совсем последнее дело, это у нас даже бомжи и уголовники себе такого не позволяют!», - заявил другой участник митинга.
«Этот ведущий – не грузин! И он – не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал! Теперь ему ни один вменяемый человек руки не подаст!», – подытожил ещё один митингующий.
Руководство Грузии уже принесло извинения за выходку журналиста в эфире «Рустави-2». Руководство телеканала также выразило сожаление в связи с этим инцидентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно неприемлемыми оскорбления в адрес Владимира Путина. По словам представителя Кремля, подобное поведение недостойно народа Грузии.
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