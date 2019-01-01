Не грузин и не мужчина. Тбилисцы об оскорбившем Путина телеведущем

Скандальное выступление телеведущего Георгия Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина всколыхнуло всю республику. В Тбилиси толпа граждан собралась перед офисом телеканала с требованием его закрытия и начала прокурорского расследования.

Грузинские соцсети также полнятся гневными комментариями в адрес Габунии и «Рустави 2». Собравшиеся у офиса телеканала назвали журналиста провокатором.

«Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились! Мало нам запрета на авиасообщение между двумя странами, так теперь еще и оскорблять друг друга начнем!» — приводит РИА ФАН слова одной из жительниц Тбилиси.