«Не дрогнет рука»: Медведев допустил применение Россией ядерного оружия

«Если в твоих руках есть какое-то оружие, — а я как бывший президент знаю, что это такое — ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить», — отметил политик в ходе марафона «Знание».

Кроме того, Медведев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие, если стране придется отразить агрессию, отмечает РИА ФАН. Западным аналитикам следует трезво оценивать возможности Москвы, пишет Ura.ru.

