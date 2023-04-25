«Не дрогнет рука»: Медведев допустил применение Россией ядерного оружия
Потенциальным противникам Москвы не стоит недооценивать возможность применения ядерного оружия российской стороной. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если в твоих руках есть какое-то оружие, — а я как бывший президент знаю, что это такое — ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить», — отметил политик в ходе марафона «Знание».
Кроме того, Медведев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие, если стране придется отразить агрессию, отмечает РИА ФАН. Западным аналитикам следует трезво оценивать возможности Москвы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru