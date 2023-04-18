«Лживые твари!»: Медведева разозлил призыв министров G7 к России о ядерной войне

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал лживыми тварями министров иностранных дел G7, которые призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны.

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Накануне министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Политик назвал подобные заявления позором.

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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