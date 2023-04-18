«Лживые твари!»: Медведева разозлил призыв министров G7 к России о ядерной войне
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал лживыми тварями министров иностранных дел G7, которые призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны.
Накануне министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Политик назвал подобные заявления позором.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее зампред Совбеза заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет», передает «Радиоточка НСН».
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