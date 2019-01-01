Не дождутся! Посольство РФ в Сеуле опровергло извинения за самолёты

Посольство Российской Федерации в Сеуле опровергло утверждения южнокорейских средств массовой информации том, что и.о. военного атташе РФ якобы принёс извинения за происшествие с самолетами в Японском море. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на дипломатическое представительство.

«Российская сторона официальных извинений не приносила», подчеркнули в посольстве. Как отмечает РИА ФАН, министерство обороны Республики Корея также признало, что российская сторона не извинялась.