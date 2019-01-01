Не дождутся! Посольство РФ в Сеуле опровергло извинения за самолёты
Посольство Российской Федерации в Сеуле опровергло утверждения южнокорейских средств массовой информации том, что и.о. военного атташе РФ якобы принёс извинения за происшествие с самолетами в Японском море. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на дипломатическое представительство.
«Российская сторона официальных извинений не приносила», подчеркнули в посольстве. Как отмечает РИА ФАН, министерство обороны Республики Корея также признало, что российская сторона не извинялась.
По версии министерства обороны Южной Кореи, 23 июля российские бомбардировщики Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 якобы нарушили воздушное пространство республики в районе островов Токто (японское название Такэсима). На перехват вылетели F-15 и F-16 и якобы произвели предупредительные выстрелы.
В Минобороны РФ эти утверждения опровергли, заявив, что бомбардировщики не нарушали международных правил и не отклонялись от маршрута. В Москве назвали действия корейских пилотов опасными и расценили как воздушное хулиганство.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Прах Доренко развеян на горе в Крыму
- Госдума снизила вдвое НДС на фрукты и ягоды, подняв на пальмовое масло
- Зеленский хочет уволить Кличко с поста мэра Киева
- Не дождутся! Посольство РФ в Сеуле опровергло извинения за самолёты
- СК открыл дело по незаконным акциям у Мосгоризбиркома