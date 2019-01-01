Не дождутся! Посольство РФ в Сеуле опровергло извинения за самолёты

Посольство Российской Федерации в Сеуле опровергло утверждения южнокорейских средств массовой информации том, что и.о. военного атташе РФ якобы принёс извинения за происшествие с самолетами в Японском море. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на дипломатическое представительство.

«Российская сторона официальных извинений не приносила», подчеркнули в посольстве. Как отмечает РИА ФАН, министерство обороны Республики Корея также признало, что российская сторона не извинялась.

«Наши поступили бы так же». Военный летчик об инциденте на границе Южной Кореи

По версии министерства обороны Южной Кореи, 23 июля российские бомбардировщики Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 якобы нарушили воздушное пространство республики в районе островов Токто (японское название Такэсима). На перехват вылетели F-15 и F-16 и якобы произвели предупредительные выстрелы.

В Минобороны РФ эти утверждения опровергли, заявив, что бомбардировщики не нарушали международных правил и не отклонялись от маршрута. В Москве назвали действия корейских пилотов опасными и расценили как воздушное хулиганство.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:СамолетыПосольствоЮжная Корея