«Не дождетесь»: Потерявший равновесие Лукашенко прокомментировал инцидент
14 октября 202302:24
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил равновесие на ступеньках по прибытии на саммит СНГ в Бишкеке. Об этом пишет близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее приехавший на саммит Лукашенко на мгновение утратил равновесие, белорусский лидер оступился или был потревожен порывом ветра.
В кулуарах Лукашенко попросили прокомментировать курьез.
«Ответ: "Не дождетесь". И нам кажется, эта знаменитая фраза ... относится и к просьбе прокомментировать, и к самой ситуации на ступеньках», — указывает «Пул Первого».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru