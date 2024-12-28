«Не дадут денег!»: Премьеру Словакии пригрозили санкциями за «ссору» с Зеленским
Александр Рар заявил НСН, что все страны Евросоюза поддерживают Зеленского, который отказался обеспечивать транзит газа в Европу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет оставить Украину без электричества из-за отказа обеспечивать транзит газа, так как Евросоюз оставит Словакию без денег, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без электричества, если та не передумает насчет отказа обеспечивать транзит газа в Европу. Прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд, из-за остановки транзита газа цены вырастут ещё сильнее, предупреждает Фицо. Рар объяснил, что все страны ЕС примут сторону Украины, а не Словакии.
«Европа потеряет много денег из-за решения Зеленского, но в Европе сейчас преобладают не экономические соображения, а моральные. Лидеры ЕС считают, что нужно сейчас все бросать на фронт, чтобы помогать Киеву. Из Брюсселя, Берлина и Парижа идет давление на Фицо, а не на Украину, чтобы он перестал бодаться, а закупал бы американский сжиженный газ через Германию. Другие страны Европы не разделяют настроения Словакии. Поляки, например, будут давить еще сильнее в ближайшее время», - отметил он.
В связи с этим Рар заявил, что Словакии за любые ограничения в адрес Киева грозят санкции со стороны ЕС.
«Что касается Украины, в случае решения Фицо оставить страну без электричества, какие-то приграничные районы будут страдать, но Польша может помочь стране с электричеством. В таком случае просто Брюссель наложит на Словакию санкции – не будут давать денег, давить по-другому будут, такие инструменты в ЕС хорошо работают», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах ранее обсудили отношения двух стран и энергетические вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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