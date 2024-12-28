«Не дадут денег!»: Премьеру Словакии пригрозили санкциями за «ссору» с Зеленским

«Европа потеряет много денег из-за решения Зеленского, но в Европе сейчас преобладают не экономические соображения, а моральные. Лидеры ЕС считают, что нужно сейчас все бросать на фронт, чтобы помогать Киеву. Из Брюсселя, Берлина и Парижа идет давление на Фицо, а не на Украину, чтобы он перестал бодаться, а закупал бы американский сжиженный газ через Германию. Другие страны Европы не разделяют настроения Словакии. Поляки, например, будут давить еще сильнее в ближайшее время», - отметил он.

В связи с этим Рар заявил, что Словакии за любые ограничения в адрес Киева грозят санкции со стороны ЕС.

«Что касается Украины, в случае решения Фицо оставить страну без электричества, какие-то приграничные районы будут страдать, но Польша может помочь стране с электричеством. В таком случае просто Брюссель наложит на Словакию санкции – не будут давать денег, давить по-другому будут, такие инструменты в ЕС хорошо работают», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах ранее обсудили отношения двух стран и энергетические вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

