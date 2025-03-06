«Не боятся протестов»: Джорджеску не допустят до выборов в Румынии из-за России
Татьяна Биткова рассказала НСН, что уголовное дело не является формальным препятствием для участия в выборах, но местные власти не упустят шанс отстранить популярного кандидата.
Кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску обвинят в связях с Россией и будут транслировать именно эту историю, чтобы не допустить его до выборов, заявила НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Румынские правоохранители задержали кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску почти две недели назад. Политик находится под подпиской о невыезде. Официально он был задержан по подозрению в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконном финансировании избирательной кампании. Актуальный рейтинг Джорджеску, который выступает против НАТО и за союз с Россией, составляет 45%. Правящая коалиция Румынии официально выдвинула бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску, у него 20% поддержки. Выборы намечены на 4 мая. Биткова обрисовала перспективы ситуации.
«Арест, конечно, способствует популярности, но здесь очень много обстоятельств. Местные СМИ писали, что Джорджеску связан с Россией, начнется раскручиваться именно эта тема сейчас. Я не исключаю, что на него заведут уголовное дело. Формально это не является препятствием для участия в выборах. Не факт, что его посадят, но просто оттянут время. Я думаю, что в итоге его не допустят до выборов. При этом не думаю, что на фоне этого будут масштабные протесты. Их создают правые радикалы, за которых голосуют около 20% населения. Это не тот случай, когда люди сами протестуют, [власти] протестов не боятся», - объяснила она.
Биткова напомнила, что в 2022 году против Джорджеску уже было возбуждено уголовное дело, которое ни к чему не привело, сейчас власти опасаются прошлых связей кандидата с разведкой.
«Против него уже в 2022 году было заведено дело, то возбуждение дела закончилось ничем, все ушло в песок. Есть предположения, что Джорджеску ранее имел отношение к службе внешней контрразведки «Секуритате». Возможно, он является фигурой, которую выдвинули консервативные слои румынских спецслужб, которые против евроатлантической интеграции. Выступления Джорджеску хорошо воспринимаются публикой, но ситуация очень сложная сегодня в стране», - заключила собеседница НСН.
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Тогда Джорджеску вышел в лидеры, набрав 22,95% голосов. После этого Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура.
Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, передает «Радиоточка НСН».
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