NBC: встреча Байдена и Путина пройдет в Швейцарии

Он отметил в Twitter, что журналистам телекомпании об этом сообщили четыре источника в американкой администрации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского президентов важна, чтобы вывести отношения стран из печального положения, пишет «Газета.ру».



