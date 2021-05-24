NBC: встреча Байдена и Путина пройдет в Швейцарии

Американская администрация рассчитывает, что предполагаемая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, состоится в Женеве. Об этом рассказал корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

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Он отметил в Twitter, что журналистам телекомпании об этом сообщили четыре источника в американкой администрации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского президентов важна, чтобы вывести отношения стран из печального положения, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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