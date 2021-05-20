Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой манере ответил на вопрос о встрече лидеров двух стран.

Журналисты задали вопрос, согласилась ли Москва на встречу президентов двух стран.