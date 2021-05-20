Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой манере ответил на вопрос о встрече лидеров двух стран.

Журналисты задали вопрос, согласилась ли Москва на встречу президентов двух стран.

Лавров на встрече с Блинкеном: Cтороны должны определиться с тем, как дальше развивать отношения

«Мы не таможня, чтобы давать добро», - ответил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится».


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДжо БайденВладимир ПутинСергей Лавров
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