NBC News: Белый дом начал готовиться к возможному импичменту Байдену

Администрация президента США Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры его импичмента. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

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«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», - говорится в публикации.

Собеседники телеканала уточнили, что в Белом доме намерены дать «энергичный ответ» на попытку импичмента со стороны Республиканской партии. В администрации Байдена собираются представить действия оппонентов как «бездоказательный трюк».

В интервью телеканалу Fox News спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы собрали информацию для импичмента президенту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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