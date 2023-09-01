NBC News: Белый дом начал готовиться к возможному импичменту Байдену
Администрация президента США Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры его импичмента. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.
«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», - говорится в публикации.
Собеседники телеканала уточнили, что в Белом доме намерены дать «энергичный ответ» на попытку импичмента со стороны Республиканской партии. В администрации Байдена собираются представить действия оппонентов как «бездоказательный трюк».
В интервью телеканалу Fox News спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы собрали информацию для импичмента президенту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru