NBC News: Белый дом начал готовиться к возможному импичменту Байдену

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», - говорится в публикации.

Собеседники телеканала уточнили, что в Белом доме намерены дать «энергичный ответ» на попытку импичмента со стороны Республиканской партии. В администрации Байдена собираются представить действия оппонентов как «бездоказательный трюк».

В интервью телеканалу Fox News спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы собрали информацию для импичмента президенту, передает «Радиоточка НСН».

