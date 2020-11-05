Последний подсчет или ускользающая от Трампа победа

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. «Остановите подсчет!» - написал он у себя в Twitter.

Ранее штаб Трампа подал иски о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета и о пересчете голосов в Висконсине. Еще накануне, сразу после выборов, Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей.

Ситуация сейчас складывается не в пользу действующего президента США: его соперник, демократ Джо Байден опережает по набранному количеству голосов выборщиков – 264 против 214. Для победы необходимо набрать 270. Основная борьба развернулась за голоса в штате Пенсильвания. У Трампа там сейчас 50,5 процента голосов, у Байдена - 48,4 процента. Штат имеет квоту в 20 выборщиков, и победа Байдена в Пенсильвании будет равносильна его избранию на пост президента.

Как долго сохранится неопределенность с результатами президентских выборов в США, предположить затруднительно, поскольку споры о количестве голосов могут продолжиться в судах, о готовности обратиться в которые заявляли обе партии – и Республиканская, и Демократическая. Вероятность такого развития событий подтвердил на пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, наиболее заинтересован в этом Трамп. Именно его стараниями в Верховном суде США сейчас заседают 6 судей, занимающих консервативную позицию, и три – продемократическую.

«Трамп надеется, что повторится сценарий 2000 года, когда по количеству голосов победил Альберт Гор, а по выборщикам – Джордж Буш-младший. И тогда победителя назвал Верховный суд. Сейчас Верховный суд, скорее всего, будет на стороне Дональда Трампа», - отметил Блохин.

Неопределенность с итогами выборов президента США может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на необходимость «дождаться какой-то ясности происходящего».

Для одного из кандидатов в президенты США ясность уже наступила: точно известно количество голосов, поданных за Канье Уэста. За музыканта, мужа Ким Кардашьян, проголосовали 60 тысяч американцев. Уэст начал предвыборную кампанию летом этого года. Как отмечает «Интерфакс», адвокаты рэпера потратили месяцы на то, чтобы добиться для него возможности участвовать в голосовании, сам он агитировал голосовать за него 30 миллионов подписчиков в соцсетях.

