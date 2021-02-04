Названы варианты ответа России на вмешательство США во внутренние дела

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма рассказал, как Москва ответит на вмешательство Вашингтона во внутренние дела на дипломатической уровне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема систематичного вмешательства США во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне. По ее словам, факты вмешательства Вашингтона лежат на поверхности.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма объяснил в эфире НСН, как Россия будет защищать себя от вмешательства США на официальном уровне.

«Вариантов очень много. Министерство иностранных дел через площадки ООН может решать эти вопросы. Использовать международные площадки, вплоть до международных суд. Второй путь - чисто дипломатический. Объявление нот протеста, представление их непосредственно послу США. Фактов вмешательства очень много», - сказал Сурма.

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По его словам, скорее всего, Москвой будет принято комплексное решение по ряду программ и соглашений с США. При этом Сурма подчеркнул, что сама Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Ни одного факта вмешательства России не были предъявлены. Установить это легко, тем более США ведут глобальный контроль в интернете, особенно, по своим выборам», - добавил профессор.

Ранее российский МИД обвинил посольство США, опубликовавшее «маршрут протеста» в российских городах, в поощрении незаконных акций и вмешательстве во внутренние дела страны.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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