Названы условия встречи президентов России и США

В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Reuters: Переговоры Путина и Байдена длились 50 минут

По его словам, «сложно даже предполагать, когда может состояться следующий контакт лидеров». «Мы должны основательно все отработать в соответствии с указаниями, представить доклады своему руководству. Я не берусь на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне иностранных дел, по линии других используемых ведомств и их руководителей. Без этого говорить о саммите просто не получается», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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