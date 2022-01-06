Названы условия встречи президентов России и США
В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, «сложно даже предполагать, когда может состояться следующий контакт лидеров». «Мы должны основательно все отработать в соответствии с указаниями, представить доклады своему руководству. Я не берусь на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне иностранных дел, по линии других используемых ведомств и их руководителей. Без этого говорить о саммите просто не получается», — отметил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.
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