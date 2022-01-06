Названы условия встречи президентов России и США

По его словам, «сложно даже предполагать, когда может состояться следующий контакт лидеров». «Мы должны основательно все отработать в соответствии с указаниями, представить доклады своему руководству. Я не берусь на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне иностранных дел, по линии других используемых ведомств и их руководителей. Без этого говорить о саммите просто не получается», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.

