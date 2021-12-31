Reuters: Переговоры Путина и Байдена длились 50 минут

Телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина закончился, он продлился 50 минут. Об этом сообщает Reuters.

Разговоры состоялись по инициативе российской стороны.

В январе может состояться личная встреча Путина и Байдена. Накануне это подтвердил президент США, ответивший «посмотрим» на соответствующий вопрос журналистам, сообщает Reuters. В Белом доме заявили, что встреча запланирована на 10 января.


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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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