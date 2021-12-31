Reuters: Переговоры Путина и Байдена длились 50 минут
31 декабря 202100:52
Телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина закончился, он продлился 50 минут. Об этом сообщает Reuters.
Разговоры состоялись по инициативе российской стороны.
В январе может состояться личная встреча Путина и Байдена. Накануне это подтвердил президент США, ответивший «посмотрим» на соответствующий вопрос журналистам, сообщает Reuters. В Белом доме заявили, что встреча запланирована на 10 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной
- NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
- В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
- Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе
- В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч
- В ноябре от коронавируса в РФ умерли более 71 тысячи человек
- В России отменили обязательность техосмотра автомобилей
- В РФ смертность выросла за 11 месяцев на 18,5%
- Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
- Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов
30 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru