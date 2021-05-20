Названы суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2
Госдепартамент США назвал четыре организации и столько же судов, на которые будут наложены ограничения по «Северному потоку — 2», следует из доклада конгрессу, который опубликовал в Twitter корреспондент CBS News Ина Руффини.
Речь идет о следующих судах: «Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский». Среди организаций упоминаются: «Коксохимтраст», «Мортранссервис», ФГБУ «Морспасслужба» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Тот факт, что эти компании и суда в принципе подлежат санкциям, еще не означает, что они будут введены. В том же докладе администрация Белого дома ввела и тут же приостановила действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом планирует отказаться от санкций против «Северного потока-2». По данным Axios, единственный способ прекратить работы над почти готовым трубопроводом — введение ограничений в отношении получателей газа в Германии.
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