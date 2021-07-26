Названы имена шести губернаторов, которым осенью грозит отставка

Губернаторы Хакасии и Владимирской области Валентин Коновалов и Владимир Сипягин попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом говорится в исследовании «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

Отмечается, что Сипягин почти со стопроцентной вероятностью осенью оставит пост главы региона и перейдет в депутатское кресло Госдумы по спискам ЛДПР, отмечает РИА Новости. Похожие перспективы и у Коновалова.

Свыше 20 губернаторов попали в «зеленый» список. В нем, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Крыма Сергей Аксенов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Имена Сипягина и Коновалова связаны со скандалами, которые сопровождали их деятельность на посту губернаторов, отмечает РЕН ТВ. В частности с плохой работой по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В «красную зону» попали также Олег Кожемяко (Приморский край) и Андрей Клычков (Орловская область).

Аналитик также не исключили отставку Алексея Дюмина (Тульская область) и Дмитрия Миронова (Ярославская область), передает Ura.ru. Оба не возглавили списки «Единой России» в своих регионах, что, по мнению политологов, может свидетельствовать о готовящемся их переводе «на высокую федеральную должность».


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