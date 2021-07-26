Названы имена шести губернаторов, которым осенью грозит отставка

Губернаторы Хакасии и Владимирской области Валентин Коновалов и Владимир Сипягин попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом говорится в исследовании «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

Отмечается, что Сипягин почти со стопроцентной вероятностью осенью оставит пост главы региона и перейдет в депутатское кресло Госдумы по спискам ЛДПР, отмечает РИА Новости. Похожие перспективы и у Коновалова.

Свыше 20 губернаторов попали в «зеленый» список. В нем, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Крыма Сергей Аксенов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.