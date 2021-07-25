В Амурской области возбуждено уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
Уголовное дело возбуждено после смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, сообщили в СУСК РФ по Амурской области. Подозреваемый в его смерти задержан.
Как уточнили в Следственном комитете, 17 июля между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой Курдюков получил травму головы. Позже он был доставлен в больницу, где скончался 24 июля. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Курдюков работал в должности министра цифрового развития и связи Амурской области с января 2021 года.
Ранее о смерти Курдюкова сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.
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