В Амурской области возбуждено уголовное дело после смерти главы Минцифры региона

Как уточнили в Следственном комитете, 17 июля между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой Курдюков получил травму головы. Позже он был доставлен в больницу, где скончался 24 июля. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Курдюков работал в должности министра цифрового развития и связи Амурской области с января 2021 года.

Ранее о смерти Курдюкова сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.

