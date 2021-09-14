Названо условие вступления Украины в НАТО
Игорь Стрелков уверен, что вступление Украины в НАТО и ЕС напрямую связано с Россией.
Украина сможет войти в состав НАТО или ЕС только в случае дестабилизации внутри России, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«У Украины в ближайшей перспективе, когда она фактически находится на грани войны с РФ, шансов на вступление в НАТО и ЕС нет. В случае каких-то серьезных событий, например, дестабилизации самой РФ, могут быть варианты, так как более удобной площадки для интервенции нет», - отметил он.
По его словам, ситуация на Донбассе осложняет развитие Украины по разным направлениям.
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«Два спикера, которые регулярно говорят по теме Донбасса, это Песков и Лавров, они продолжают с упорством граммофона талдычить о том, что Донбасс это часть Украины и Минским соглашениям нет альтернативы и прочее», - добавил он.
Украинская армия может взять Донбасс за несколько дней, но боится вмешательства России, заявил ранее Игорь Стрелков.
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