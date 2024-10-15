Депутат Хамитов: Полноценный обед в Госдуме обойдется в ₽600
Полноценный обед из шести блюд в столовой Госдумы обойдется 600 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Амира Хамитова.
Из чека следует, что 140 рублей стоил суп-пюре из цветной капусты с гренками, 190 рублей — биточек домашний из курицы.
За картофельное пюре депутат заплатил 100 рублей, за помидор – 35 рублей за штуку, а за огурец – 37 рублей за штуку.
Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий – 5 рублей за кусок.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что столовая Государственной думы не получает дотаций из бюджета, а стоимость блюд в ней сопоставима с заведениями общественного питания в других государственных учреждениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru