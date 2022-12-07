Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ

По его словам, такой эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет, указал он, только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.

«Рейхсбюргеры давно перешли границу в рамках существующей в Германии конституции. У государства есть все правовые основы для проведения подобных задержаний», — сказал Белов.

Ранее газета Zeit сообщила, что полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

