Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ
Националистическое движение в Германии «Рейхсбюргеры» предприняло попытку государственного переворота, такой акции не было очень давно. Об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, такой эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет, указал он, только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.
«Рейхсбюргеры давно перешли границу в рамках существующей в Германии конституции. У государства есть все правовые основы для проведения подобных задержаний», — сказал Белов.
Ранее газета Zeit сообщила, что полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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