Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России
Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик. Такие данные озвучил представитель Главного управления министерства внутренних дел РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов. Как отмечает «Свободная пресса», он привёл результаты соответствующего соцопроса.
Ранее были обнародованы данные о том, что каждый день свыше 200 жителей ЛНР обращаются в уполномоченные органы с целью получения паспорта РФ по упрощенной схеме. Как уточняет RT, заявки будут рассматривать и принимать по ним решение на территории Ростовской области.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям отдельных территорий восточной Украины в гуманитарных целях.
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