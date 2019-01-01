Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России

Ранее были обнародованы данные о том, что каждый день свыше 200 жителей ЛНР обращаются в уполномоченные органы с целью получения паспорта РФ по упрощенной схеме. Как уточняет RT, заявки будут рассматривать и принимать по ним решение на территории Ростовской области.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям отдельных территорий восточной Украины в гуманитарных целях.

