Названа стоимость арестованной квартиры Навального
Глава гильдии риэлторов оценил стоимость квартиры Навального, арестованной по иску Пригожина.
Приставы-исполнители наложили арест на квартиру политика Алексея Навального в рамках иска от компании «Московский школьник» бизнесмена Евгения Пригожина. Арест предполагает запрет на регистрационные действия по его доле в квартире в московском районе Марьино – квартиру нельзя продать, подарить или заложить.
Как рассказал НСН вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев, в районе Марьино, где находится квартира Навального, жилье в зависимости от метража может стоит от 6 до 15 миллионов рублей.
«Это может стоить от 6 до 15 миллионов рублей в зависимости от комнатности, стоимость квадратного метра в этом районе - примерно 180 тысяч рублей с учетом категории локации и вида жилья», - сказал Апрелев.
По его словам, это удаленный старый парковый район.
«В целом это не очень комфортный объект ни с точки зрения продажи, ни с точки зрения соседства, потому что соседство с медийной персоной, вызывающей интерес СМИ и поклонников, доставляет беспокойство соседям, проживающим с ним в одном подъезде», - заключил эксперт.
Иск «Московского школьника» к Навальному, юристу Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией был подан в связи с расследованием о поставках некачественного питания в школы и детские сады Москвы. Суд встал на сторону истца постановил взыскать с ответчиков 88 миллионов рублей. По тому же иску были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организации пришлось сменить юрлицо.
Навальный сейчас находится в Германии. В среду его выписали из больницы Charite после предполагаемого отравления. Пригожин отправил Навальному миллион рублей на лечение, но клиника вернула деньги отправителю.
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