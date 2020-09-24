На квартиру Навального наложили арест

Приставы-исполнители наложили арест на квартиру политика Алексея Навального в рамках иска от компании «Московский школьник» бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Арест предполагает запрет на регистрационные действия по его доле в квартире в московском районе Марьино – то есть квартиру нельзя продать, подарить или заложить, уточнила Ярмыш.

Иск «Московского школьника» к Навальному, юристу Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией был подан в связи с расследованием о поставках некачественного питания в школы и детские сады Москвы. Суд встал на сторону истца постановил взыскать с ответчиков 88 миллионов рублей.

По тому же иску были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организации пришлось сменить юрлицо.

Навальный сейчас находится в Германии. В среду его выписали из больницы Charite после предполагаемого отравления. Как сообщало агентство Ura.ru, Пригожин отправил Навальному миллион рублей на лечение, но клиника вернула деньги отправителю.

