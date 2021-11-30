Названа причины взрыва кислородного баллона в больнице в Мурманске

Власти Мурманской области назвали причину взрыва кислородного баллона в больнице с ковид-пациентами в столице региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, баллон взорвался из-за сорванного редуктора.

Инцидент произошел во вторник вечером в отделении реанимации в больнице по улице Полухина. Отмечается, что обошлось без пострадавших.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМурманск
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