Названа причины взрыва кислородного баллона в больнице в Мурманске

Власти Мурманской области назвали причину взрыва кислородного баллона в больнице с ковид-пациентами в столице региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, баллон взорвался из-за сорванного редуктора.

Инцидент произошел во вторник вечером в отделении реанимации в больнице по улице Полухина. Отмечается, что обошлось без пострадавших.





