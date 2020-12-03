Названа причина смерти экс-президента Франции
3 декабря 202001:53
Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Ему было 94 года. Причиной смерти стал COVID-19, сообщает AFP. В середине ноября политик был госпитализирован из резиденции на западе Франции. 20 ноября его выписали домой.
В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращения в структуры НАТО.
Ранее сообщалось, что причина смерти бывшего президента - сердечная недостаточность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru