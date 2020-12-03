Названа причина смерти экс-президента Франции

Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Ему было 94 года. Причиной смерти стал COVID-19, сообщает AFP. В середине ноября политик был госпитализирован из резиденции на западе Франции. 20 ноября его выписали домой.

В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращения в структуры НАТО.

Ранее сообщалось, что причина смерти бывшего президента - сердечная недостаточность.





