Скончался экс-президент Франции Жискар д'Эстен
Бывший глава Франции Валерии Рене Мари Жорж Жискар д’Эстен скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Europe 1.
Д’Эстен был крупным политическим и общественным деятелем. Он возглавлял Французскую Республику в 1974-1981 годах.
Агентство передает, что в середине ноябре стало известно о госпитализации бывшего политика. В сентябре текущего года д'Эстен также был госпитализирован с легочной инфекцией, однако врачи не подтвердили COVID-19, поэтому политика выписали.
Предполагаемой причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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