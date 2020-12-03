Скончался экс-президент Франции Жискар д'Эстен

Бывший глава Франции Валерии Рене Мари Жорж Жискар д’Эстен скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Europe 1.

Д’Эстен был крупным политическим и общественным деятелем. Он возглавлял Французскую Республику в 1974-1981 годах.

Агентство передает, что в середине ноябре стало известно о госпитализации бывшего политика. В сентябре текущего года д'Эстен также был госпитализирован с легочной инфекцией, однако врачи не подтвердили COVID-19, поэтому политика выписали.

Предполагаемой причиной смерти стала сердечная недостаточность.

