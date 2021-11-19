Названа дата встречи Путина с членами Совета по правам человека
Встреча членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с президентом Владимиром Путиным состоится 9 декабря. Об этом сообщил секретарь СПЧ Александр Точенов.
«Встреча будет 9 (декабря), пройдет онлайн», — рассказал Точенов в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ежегодная встреча президента и членов СПЧ может пройти 10 декабря.
Между тем в пятницу в Москве планируются переговоры Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества стран, актуальную международную и региональную проблематику, а также подпишут ряд двусторонних документов.
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