Политика

Названа дата саммита Мексики и США

1 июня12:45

Встреча представителей Мексики и США состоится 5 июня. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард, пишет Газета.ру. Он уточнил, что стороны на этом саммитеобсудят обсудить ситуацию относительно введения пошлин на мексиканские товары.

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Он уточнил, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.

Ранее политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН строительство США стены на границе с Мексикой.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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