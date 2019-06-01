Названа дата саммита Мексики и США
Встреча представителей Мексики и США состоится 5 июня. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард, пишет Газета.ру. Он уточнил, что стороны на этом саммитеобсудят обсудить ситуацию относительно введения пошлин на мексиканские товары.
Он уточнил, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.
Ранее политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН строительство США стены на границе с Мексикой.
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