Названа дата саммита Мексики и США

Он уточнил, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.

Ранее политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН строительство США стены на границе с Мексикой.

