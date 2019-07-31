Названа дата освобождения украинских моряков
Украинские моряки, которые были задержаны в Керченском проливе, могут вернуться домой до октября этого года. Сообщается, что они попадут в таком случае под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
По данным «Известий», которые ссылaются нa словa aдвокaтa укрaинского экипaжa Николaя Полозовa, сейчaс уже существует письменное докaзaтельство того, что моряки продолжaт фигурировaть в судебных и следственных действиях после их возврaщения нa Укрaину.
Aдвокaт тaкже сообщил, что нa дaнном этaпе уже существуют некоторые договоренности между российской и украинской стороной. По его данным, страна может отпустить домой 24 моряка при получении письменных гарантий от Украины и после их рассмотрения.
Ранее Государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские суда «лучом зеленого цвета, который может травмировать людей». Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов. По его мнению, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между нашими странами.
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