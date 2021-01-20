Названа дата инаугурации нового президента Киргизии

Церемония инаугурации избранного президента Киргизии Садыра Жапарова запланирована на 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

Отмечается, что инаугурация состоится в здании Кыргызской государственной филармонии в Бишкеке.

Ранее в среду Центризбирком Киргизии утвердил итоги состоявшихся 10 января досрочных президентских выборов, признав победу Садыра Жапарова. По данным ЦИК, избранный президент получил более 79% голосов избирателей и одержал победу в первом туре выборов.

