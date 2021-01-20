ЦИК Киргизии утвердил победу Жапарова на выборах президента

Центризбирком Киргизии официально признал Садыра Жапарова победителем досрочных президентских выборов. Об этом заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании комиссии.

Как сообщает ТАСС, ведомство утвердило итоги выборов, в ходе которых Жапаров получил более 79% голосов избирателей, выиграв в первом туре.

На минувшей неделе ЦИК Киргизии завершил ручной подсчёт голосов, согласно которому более 1,1 млн человек проголосовали за Жапарова.

Досрочные выборы главы государства состоялись в Киргизии 10 января. Предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре 2020 года.

В этот же день в Киргизии прошёл референдум о выборе формы правления, в ходе которого большинство граждан проголосовали за президентскую республику.

