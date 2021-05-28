Назван срок запуска первого блока БелАЭС

«В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции», — цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер добавил, что «в этом смысле работа завершается». Путин назвал электростанцию хорошим примером сотрудничества РФ и Белоруссии, отметив, что по другим направлениям совместной работы также есть позитивные тенденции.

БелАЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии, расположенная на северо-западе страны в агрогородке Ворняны. Первый блок БелАЭС официально запустили в ноябре прошлого года, в январе энергоблок был выведен на 100% мощности.

