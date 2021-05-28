Назван срок запуска первого блока БелАЭС

Ввод первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в промышленную эксплуатацию состоится в июне, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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«В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции», — цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер добавил, что «в этом смысле работа завершается». Путин назвал электростанцию хорошим примером сотрудничества РФ и Белоруссии, отметив, что по другим направлениям совместной работы также есть позитивные тенденции.

БелАЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии, расположенная на северо-западе страны в агрогородке Ворняны. Первый блок БелАЭС официально запустили в ноябре прошлого года, в январе энергоблок был выведен на 100% мощности.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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