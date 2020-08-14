Назван размер доходов Путина
14 августа 202018:01
Святослав Павлов
Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9,7 миллионов рублей в 2019 году, следует из налоговой декларации главы государства.
В 2018 году Путин заработал 8,6 миллионов рублей. Декларация президента РФ о доходах, расходах и имуществе опубликована на сайте Кремля.
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14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru