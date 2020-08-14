Назван размер доходов Путина

Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Белоруссии Массовые мероприятия в школах РФ запретят до 1 января 2021 года Арестованы еще четверо сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по делу о коррупции Сбербанк опроверг введение платы за получение sms-уведомлений о переводах