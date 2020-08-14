Запашный поддержал решение россиян начать копить на фоне пандемии

Аналитики по результатам проведенного опроса сообщили, что около сорока процентов россиян на фоне пандемии решили начать откладывать деньги для создания «подушки безопасности», а также заявили о желании повысить свою финансовую грамотность, особенно в части того, как не стать жертвой мошенников.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН счел такое решение граждан здравым с учетом кризиса во всем мире.