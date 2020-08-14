Запашный поддержал решение россиян начать копить на фоне пандемии
Аналитики по результатам проведенного опроса сообщили, что около сорока процентов россиян на фоне пандемии решили начать откладывать деньги для создания «подушки безопасности», а также заявили о желании повысить свою финансовую грамотность, особенно в части того, как не стать жертвой мошенников.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН счел такое решение граждан здравым с учетом кризиса во всем мире.
«Мне кажется, это абсолютно здравое решение любого нормального человека. Мы живем с вами в очень сложном мире, в мире, который может кардинально поменяться. Никто не ожидал, что коронавирус поработит каждую страну. И никто не знает, когда будет в следующий раз финансовый крах мировой системы», – сказал он.
Кроме того, Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН не удивился тому, что США думают над введением санкций против Белоруссии, так как Штаты, по его словам, любят лезть в политические дела других государств ради власти.
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