Назван пункт назначения задержанных в Минске россиян

Задержанные в Белоруссии граждане России заявили, что намеревались транзитом попасть в одну из стран Латинской Америки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консула РФ в Минске Кирилла Плетнева.

«Каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — уточнил дипломат.