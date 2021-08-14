Назвали пенсию Меркель после отставки
Ангела Меркель после того, как уйдет с поста канцлера ФРГ, получит пенсию около 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает издание Focus (Германия) со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков.
Меркель на пенсии полагается 65% от депутатской зарплаты, которую она получала с 1990 года, будучи депутатом бундестага и работая одновременно в правительстве Гельмута Коля. В денежном выражении выплаты составят ежемесячно порядка 10 тысяч евро. Пенсию за 16-летний период работы в качестве канцлера Германии журналисты не озвучили, но отметили, что Герхард Шредер, который в течение семи лет занимал пост перед Меркель, получает около 6,5 тысяч евро, пишет Газета.ru.
Также отмечается, что у Меркель есть право пользоваться услугами двух референтов и водителя, пишут «Известия».
Напомним, выборы в Бундестаг запланированы на 26 сентября. Пост канцлера займет лидер партии большинства. Согласно опросам, пока избиратель отдают приоритет блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
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