Меркель встретится с Путиным до визита на Украину

Пресс-служба Кремля подтвердила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Меркель обсудят двустороннее сотрудничество, международные и региональные вопросы, отмечает ТАСС.

Ранее о визите Меркель в Москву 20 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Между тем, по данным украинской стороны, Ангела Меркель 22 августа прибудет в Киев.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что предстоящая встреча с канцлером ФРГ будет малоприятной для президента Украины Владимира Зеленского.

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ФОТО: facebook.com / Mikhael Klimenty
ТЕГИ:КремльАнгела МеркельВладимир Путин
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