Меркель встретится с Путиным до визита на Украину
Пресс-служба Кремля подтвердила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Меркель обсудят двустороннее сотрудничество, международные и региональные вопросы, отмечает ТАСС.
Ранее о визите Меркель в Москву 20 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Между тем, по данным украинской стороны, Ангела Меркель 22 августа прибудет в Киев.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что предстоящая встреча с канцлером ФРГ будет малоприятной для президента Украины Владимира Зеленского.
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