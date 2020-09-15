Назови меня тихо по имени… Песков назвал Навального Навальным

После выздоровления Алексей Навальный собирается вернуться в Россию. Об этом его намерении сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные службы безопасности Германии. Из публикации следует, что Навальный полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится. В разговоре с немецким прокурором Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, добавляет издание.

Решение Навального вернуться в Россию пресс-секретарь президента прокомментировал философски:

«Любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию», - сказал Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он заметил, что «если гражданин России поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады». И добавил, что Кремль не следит за состоянием здоровья Навального:

«Мы не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального, у нас нет такой возможности», - сказал Дмитрий Песков.

За все время с момента госпитализации оппозиционера это стало первым случаем, когда пресс-секретарь президента назвал Навального по фамилии. До сего дня Песков предпочитал эвфемизм «берлинский пациент». Как не были понятны причины, по которым представитель Кремля избегал называть Навального по фамилии в своих комментариях, так и о причинах, по которым он внезапно «сменил гнев на милость», тоже можно только догадываться.

Потребности во встрече президента Владимира Путина или представителей администрации Кремля с Алексеем Навальным в случае возвращения его в Россию нет – в этом Дмитрий Песков, по его же словам, убежден:

«Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», - сказал пресс-секретарь главы государства.

И, возможно, напрасно будет пренебрегать такой встречей. Опасаться, что она может добавить возвращению Навального в Россию некий налет триумфа, явно не приходится: не так много найдется тех, кто будет по этому поводу экзальтированно бросать в воздух чепчики. А вот с точки зрения открытости власти к диалогу с обществом вообще и оппозицией в частности, ход был бы весьма удачным, как для внутреннего, так и для внешнего потребления.

Другое дело, согласится ли на подобную встречу сам «берлинский пациент». Здоровья такой пиар ему не добавит, а репутацию в глазах сторонников подмочит.