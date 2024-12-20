Назначенные Киевом власти призвали жителей Херсона к эвакуации
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный Киевом, призвал жителей подконтрольного ВСУ Херсона эвакуироваться. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Чиновник указал, что город и пригород подвергаются обстрелам, ситуация останется напряженной «в течение всех праздников».
«Не выходите без необходимости на улицы. Еще раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и регионы Украины», — заявил Прокудин.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ведут подготовку Херсона к наступлению российской армии. По словам политика, город освободят и вернут под контроль РФ, однако для наступления «нужна соответствующая ситуация», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru