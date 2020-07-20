Назначен первый за 12 лет посол Белоруссии в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 20 июля, назначил послов страны в несколько стран. Послом в США стал замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, сообщают белорусские СМИ.

Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов в 2008 году. В мае этого года стало известно, что американский лидер Дональд Трамп предложил сенату назначить послом в Белоруссии помощника заместителя госсекретаря Джули Фишер, передаёт RT.

Сегодня Лукашенко также назначил посла в Соединённое королевство и Ирландию, а также в Казахстан, Австрию, Нидерланды.

