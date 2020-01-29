Назначен новый посол Казахстана в России
29 января 202010:11
Президент Казахстана Касым-Жомарт назначил послом в России замглавы МИД республики Ермека Кошербаева, передает ТАСС.
Одновременно Кошербаев освобожден от должности замминистра.
До Кошербаева послом Казахстана в России был бывший вице-премьер страны Имангали Тасмагамбетов. В этом качестве он проработал почти три года и был снят с должности в декабря 2019 года по причине достижения пенсионного возраста, напоминает «Газета.ру».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Подозреваемый в убийстве депутата Алабушева найден мёртвым
- Мишустин включил трёх министров в штаб по борьбе с коронавирусом
- «Уральские авиалинии» отменили полёты в Рим и Париж из-за коронавируса
- Коронавирус наступает. Готова ли Россия
- Суд Элисты отменил решение о розыске Елены Батуриной