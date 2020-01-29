Назначен новый посол Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт назначил послом в России замглавы МИД республики Ермека Кошербаева, передает ТАСС.

Одновременно Кошербаев освобожден от должности замминистра.

До Кошербаева послом Казахстана в России был бывший вице-премьер страны Имангали Тасмагамбетов. В этом качестве он проработал почти три года и был снят с должности в декабря 2019 года по причине достижения пенсионного возраста, напоминает «Газета.ру».

