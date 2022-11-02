«Назло США»: В Азербайджане оценили попытку России отложить определение статуса Карабаха
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил НСН, что Россия отвечает на участие США в урегулировании вопроса, но при этом не хочет эскалации конфликта в регионе.
Россия вновь актуализирует вопрос статуса Нагорного Карабаха после призыва США к Еревану забыть об этом, при этом Москве сейчас не нужна «еще одна горячая точка», заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с НСН.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, Армения согласна с этим. Аббасов удивился российской риторике, но подчеркнул, что Азербайджан считает этот вопрос решенным.
«Вызывает очень глубокое сожаление позиция России. Два года назад Владимир Путин заявил, что Азербайджан ведет контрнаступательную операцию на своих территориях, к ОДКБ это никакого отношения не имеет. Далее мы восстановили территориальную целостность в рамках тех границ, которые утверждены на уровне ООН», - заметил Аббасов.
Россия вновь решила актуализировать повестку после заявлений Вашингтона о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, предположил собеседник НСН.
«Сейчас просто Россия меняет коней на переправе, это может быть вызвано тем, что Вашингтон внес свой вклад в дело о регулировании, назвав Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Они предложили Еревану забыть про Нагорный Карабах. Поэтому в пику американцам Москва меняет свою позицию, опять актуализирует вопрос статуса», - заявил политолог.
Аббасов отметил, что Азербайджан не планирует больше обсуждать статус Нагорного Карабаха, а России невыгодно обострение в регионе.
«Наша позиция такова, что этот вопрос закрыт, остался в прошлом, статус Карабаха не обсуждается. Сейчас у нас сильная армия, четкая геополитическая позиция, мы все стороны уведомили, что этот вопрос больше обсуждать не будем. России самой не очень выгодно иметь под своим боком еще одну горячую точку. Если Армения будет предпринимать попытки военной дестабилизации, она получит сильнейший удар, когда нужно будет думать о спасении самой республики», - заключил он.
Крупный митинг прошел 30 октября в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах), Степанакерте. Его организовали местные власти. По данным СМИ, митингующие с российскими и армянскими триколорами требовали не отдавать Нагорный Карабах Азербайджану, некоторые прямо обвиняли премьера Армении Никола Пашиняна в предательстве.
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