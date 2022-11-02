«Назло США»: В Азербайджане оценили попытку России отложить определение статуса Карабаха

Россия вновь актуализирует вопрос статуса Нагорного Карабаха после призыва США к Еревану забыть об этом, при этом Москве сейчас не нужна «еще одна горячая точка», заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с НСН.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, Армения согласна с этим. Аббасов удивился российской риторике, но подчеркнул, что Азербайджан считает этот вопрос решенным.

«Вызывает очень глубокое сожаление позиция России. Два года назад Владимир Путин заявил, что Азербайджан ведет контрнаступательную операцию на своих территориях, к ОДКБ это никакого отношения не имеет. Далее мы восстановили территориальную целостность в рамках тех границ, которые утверждены на уровне ООН», - заметил Аббасов.

Россия вновь решила актуализировать повестку после заявлений Вашингтона о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, предположил собеседник НСН.