Назарбаева лишили звания почетного сенатора

По словам политика, звание почетного сенатора было упразднено, теперь такого института в Казахстане не существует.

«Причина, по которой мы приняли такое решение, — это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о первом президенте — елбасы. Это решение народа», — подчеркнул Ашимбаев.

Кроме того, депутаты казахстанского парламента намерены признать утратившим силу конституционный закон о первом президенте республики – елбасы (лидере нации), передает РИА Новости. Соответствующий законопроект рассмотрят на совместном заседании палат 13 января.

В январе прошлого года парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана, напоминает РИА ФАН. Кроме того, политик оставил должность председателя правящей партии «Нур Отан», пишет Ura.ru.

