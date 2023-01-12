Назарбаева лишили звания почетного сенатора
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почетного сенатора верхней палаты парламента республики. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на спикера сената Маулена Ашимбаева.
По словам политика, звание почетного сенатора было упразднено, теперь такого института в Казахстане не существует.
«Причина, по которой мы приняли такое решение, — это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о первом президенте — елбасы. Это решение народа», — подчеркнул Ашимбаев.
Кроме того, депутаты казахстанского парламента намерены признать утратившим силу конституционный закон о первом президенте республики – елбасы (лидере нации), передает РИА Новости. Соответствующий законопроект рассмотрят на совместном заседании палат 13 января.
В январе прошлого года парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана, напоминает РИА ФАН. Кроме того, политик оставил должность председателя правящей партии «Нур Отан», пишет Ura.ru.
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