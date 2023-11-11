Рамасвами предрек конец США из-за столкновения с Россией

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами считает, что США могут прекратить свое существование, если произойдет столкновение с Россией и Китаем. Об этом он заявил в эфире PBD Podcast.

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«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — цитирует Рамасвами RT.

По мнению кандидата в президенты США, у России и Китая есть серьезные военно-космические силы. При этом у Вашингтона таких впечатляющих возможностей в космосе нет.

Ранее Вивек Рамасвами заявил также, что Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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