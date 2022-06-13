Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева.
Отмечается, что бывший глава республики поздравил президента РФ с Днем России. Также политики обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между Россией и Казахстаном.
«Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога. Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России», — говорится в сообщении.
Ранее с Днем России Путина поздравил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, напоминает RT.
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