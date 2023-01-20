Назарбаев успешно перенес операцию на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Об этом заявил пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

СМИ сообщили о госпитализации Назарбаева

Ранее источники сообщили, что Назарбаев был госпитализирован в одну из больниц Астаны, медики проводили комплексное обследование сердца. Отмечалось, что экс-президенту может потребоваться операция, напоминает Ura.ru.

По словам Укибая, хирургическое вмешательство прошло успешно, угрозы жизни 82-летнего Назарбаева нет.

«Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал пресс-секретарь в Twitter.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОперацияКазахстанНазарбаев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры