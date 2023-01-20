Назарбаев успешно перенес операцию на сердце

Ранее источники сообщили, что Назарбаев был госпитализирован в одну из больниц Астаны, медики проводили комплексное обследование сердца. Отмечалось, что экс-президенту может потребоваться операция, напоминает Ura.ru.

По словам Укибая, хирургическое вмешательство прошло успешно, угрозы жизни 82-летнего Назарбаева нет.

«Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал пресс-секретарь в Twitter.

