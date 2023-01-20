Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Об этом заявил пресс-секретарь политика Айдос Укибай.
Ранее источники сообщили, что Назарбаев был госпитализирован в одну из больниц Астаны, медики проводили комплексное обследование сердца. Отмечалось, что экс-президенту может потребоваться операция, напоминает Ura.ru.
По словам Укибая, хирургическое вмешательство прошло успешно, угрозы жизни 82-летнего Назарбаева нет.
«Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал пресс-секретарь в Twitter.
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