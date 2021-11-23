Назарбаев решил покинуть пост председателя правящей партии Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил оставить пост председателя правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Обэтом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

Назарбаев объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

По его словам, Назарбаев передаст свои полномочия действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

«Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны», - написал Укибай.

Ранее Назарбаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил двум странам развивать совместные предприятия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПрезидентКазахстанНазарбаев
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